2019/07/22 | 14:20

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بعد أن رصدت آفاق حالته الصحية..



الصحة تتبنى علاج أحد أبطال الحشد الشعبي

أعلنت وزارة الصحة تبنيها علاج المقاتل حسين طارق مطلك أحد أبطال

الحشد الشعبي في محافظة ديالى والذي رصدت قناة آفاق الفضائية حالته

الصحية.

الوزارة وفي إتصال هاتفي مع قناة آفاق الفضائية أوضحت أنها إتصلت

بالمقاتل الجريح الذي فقد بصره وكفيه خلال المواجهات مع عصابات داعش

الإرهابية ، مؤكدة إستعدادها لتنبي علاجه.

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