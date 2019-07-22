الكعبي : حرمان ذوي الاعاقة من الحقوق والواجبات الممنوحة للعراقيين.. خرق دستوري

2019/07/22 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عدم شمول شريحة ذوي الاعاقة بالتعيين او اكمال دراستهم الجامعية حسب رغبتهم او تامين معاملة خاصة لهم وعدم تأهيلهم ، خرقا للمادة ٢١ من الدستور العراقي.وقال الكعبي خلال استقباله اليوم الاثنين اعضاء جمعية سراج للمكفوفين ، بحضور رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة النائبة هيفاء الامين […]

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