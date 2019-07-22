نقابة الصحفيين تهدد باتخاذ اجراءات بحق اعلاميين عراقيين يتوقع انهم سيزورون اسرائيل

2019/07/22 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هددت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، باتخاذ اجراءات بحق اعلاميين عراقيين يتوقع بأنهم سيزورون اسرائيل.

وقالت النقابة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "اطلعت نقابة الصحفيين العراقيين على الإنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من ان وفداً يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل".واضافت أن "نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر وبشدة تلك الزيارة التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لارض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي".كما وتؤكد "النقابة انها ستتخذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت زيارته لاسرائيل الان ومستقبلاً بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم أمس أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.



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