مكافئة مالية كبيرة لمن يكتشف أخطاء ببكوكل

2019/07/22 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الآن ما يسمى ب”قراصنة القبعة البيضاء” الذين يكشفون نقاط ضعف أو ثغرات أمنية في متصفح غوغل كروم مؤهلين للحصول على مكافآت بقيمة 30،000 دولار

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