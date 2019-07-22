مطالبات بتعميم تجربة الحشد العشائري في ريف جلولاء

2019/07/22 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

طالب مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بتعميم تجربة الحشد العشائري في ريف جلولاء شمال شرق المحافظة لمواجهة “غربان الشر” التي تنتشر هناك.

وقال عضو

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