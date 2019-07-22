امتعاض نيابي من “سكوت” الحكومة على العقوبات الأميركية الأخيرة

2019/07/22 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، “امتعاضه” من اهمال الحكومة لمطالبات الكتل السياسية بتدخل الحكومة ووزارة الخارجية بايقاف مسلسل استهداف الشخصيات الوطنية التي قاتلت “ داعش”، محذرا من استمرار مسلسل الاستهداف.وقال جابر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكتل السياسية ابدت امتعاضها لعدم تلبية طلباتها ومناشداتها للحكومة ووزارة الخارجية بالتدخل عبر القنوات الدبلوماسية […]

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