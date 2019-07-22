2019/07/22 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان وتلقته وكالة صدى , أنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين، كما تم التباحث حول الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد” واضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي يتلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزيرة الدفاع البريطانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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