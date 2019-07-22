2019/07/22 | 14:22

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عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية يؤكدان اهمية تحقيق الاستقرار في الخليج

بغداد/...أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، الإثنين، 22 تموز، 2019، اهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الأخير "تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، وجرى بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان: "كذلك تم التباحث حول الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد، وأكّد الجانبان على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وعلى اهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي"، مشيرا الى ان الجانبين "اتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".

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