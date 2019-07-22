نقابة الصحفيين العراقيين تهدد بعقوبات رادعة بحق أي صحفي تثبت زيارته لاسرائيل

2019/07/22 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … هددت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، بعقوبات وإجراءات رادعة بحق أي صحفي تثبت زيارته لإسرائيل.وذكر بيان للنقابة تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “نقابة الصحفيين العراقيين أطلعت على الإنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من ان وفداً يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل”.وأكد، أن “نقابة […]

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