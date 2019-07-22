2019/07/22 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان، الاثنين، عن ورود مجموعة من التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السابعة و العشرين المنعقدة في مطلع شهر تموز الحالي التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية و تحسين بيئة الأعمال في العراق .
وقال علاء عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار البصرة: مجلس الوزراء يقر توصيات ثورية لتحسين بيئة الأعمال و الاستثمار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان، الاثنين، عن ورود مجموعة من التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السابعة و العشرين المنعقدة في مطلع شهر تموز الحالي التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية و تحسين بيئة الأعمال في العراق .
وقال علاء عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار البصرة: مجلس الوزراء يقر توصيات ثورية لتحسين بيئة الأعمال و الاستثمار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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