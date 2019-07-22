استثمار البصرة: مجلس الوزراء يقر توصيات ثورية لتحسين بيئة الأعمال و الاستثمار

2019/07/22 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان، الاثنين، عن ورود مجموعة من التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السابعة و العشرين المنعقدة في مطلع شهر تموز الحالي التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية و تحسين بيئة الأعمال في العراق .وقال علاء عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، […]

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