2019/07/22 | 14:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسجيل أول حالة وفاة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة حاجة عراقية من النجف في السعودية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة حاجة عراقية من النجف في السعودية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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