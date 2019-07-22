2019/07/22 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر اعلامية ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل اليوم الى طهراة في زيارة إلى الجمهورية الاسلامية .وأوضحت المصادر أن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين المستجدات السياسية بالمنطقة سيما فيما يخص احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الايرانية واحتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية والمواقف الامريكية تجاه ايران.وأعلن عبد المهدي نهاية مايو الماضي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يصل اليوم الى طهران النعيم نيوز.

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