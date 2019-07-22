الإطاحة بقائد مجموعة الهاونات في ديالى

2019/07/22 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي في محافظة ديالى.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة تمكنت من الإطاحة بأحد الإرهابيين في منطقة سيف سعد ناحية {قره تبه} بمحافظة ديالى".وبين ان الارهابي "من المجاميع الإرهابية المتواجدة في بحيرة حمرين حيث عمل قائداً لمجموعة الهاونات التي استهدفت نواحي السعدية والطبج من البحيرة المذكورة".انتهى

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