قبل ذهابه لإيران.. عبد المهدي يبحث من وزيرة الدفاع البريطانية الأمن الإقليمي والملاحة بالخليج

2019/07/22 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأمن الاقليمي وحرية الملاحة بالخليج مع وزيرة الدفاع البريطانية خلال

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