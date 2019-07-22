2019/07/22 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة صادقون النيابية الى ضرورة الإسراع في حسم ملف وزارة التربية.

وأكد عضو الكتلة نعيم العبودي في تغريدة على حسابه بتويتر، أن حسم ملف وزير التربية أصبح في غاية الضرورة، عازيا ذلك الى أهمية أن يبدأ الوزير بعام دراسي جديد يقلل من “انتكاسة” النتائج لهذا العام، ويعالج الثغرات في التعليم الاهلي وكذلك الحكومي.

وأضاف، أن وزارة التربية تعيش انتكاسة خطيرة في ظل نتائج الثالث المتوسط خلال العام الحالي، نتيجة غياب الوزير والرؤية في إدارة ملف التربية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: حسم ملف ملف وزير التربية أصبح ضروري بسبب تدني نسب النجاح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: حسم ملف ملف وزير التربية أصبح ضروري بسبب تدني نسب النجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).