لصرفها خلافاً للضوابط..مفتشية الداخلية توصي مديرية دفاع مدني الديوانية باعادة 193 مليون دينار

2019/07/22 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية بإعادة مبلغ 193 مليون دينار الى خزينة الدولة كونها صرفتها خلافاً للضوابط والتعليمات.وذكر بيان للمفتشية : اكتشفت احدى اللجان التدقيقية التي شكلها مكتب المفتش العام في محافظة الديوانية قيام مديرية الدفاع المدني في المحافظة بصرف أجور نقل للضباط والمنتسبين خلافاً للقانون والضوابط، […]

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