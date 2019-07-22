2019/07/22 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكثر توقاً للتغيير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والحركة السياسية الكوردية في غربي كوردستان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والحركة السياسية الكوردية في غربي كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).