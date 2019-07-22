2019/07/22 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من أهالي ميسان المتضررين من السيولِ رئاسةَ الوزراء بتسريعِ اجراءاتِ صرفِ المبالغ التعويضية التي لازالت مغيبة , مؤكدين عدم استلامهم أية أموال تعهدت بها الحكومة.وقال مراسل النعيم نيوز , إن الحكومة المحلية شكلت في ناحية المشرح لجنة مختصة لجرد الأراضي والمنازل المتضررة ورفع تقرير مفصل بالنسبة للأضرار .كما طالبت الحكومة المركزي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهالي ميسان يعانون من حرمان في الخدمات ..ومطالبات بحلول النعيم نيوز.

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