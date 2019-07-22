رئيس مجلس القضاء يطالب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد

2019/07/22 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “رئيس […]

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