2019/07/22 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YZOu0KBcYSw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المدارس الاهلية بكربلاء ..مشاريع ربحية ولدت من رحم الجهات المتنفذة !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المدارس الاهلية بكربلاء ..مشاريع ربحية ولدت من رحم الجهات المتنفذة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).