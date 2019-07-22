المدرب الصربي الكسندر اليتش يقود فريق الشرطة الموسم المقبل

2019/07/22 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الشرطة الرياضي، تولي المدرب الصربي الكسندر اليتش تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي.

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