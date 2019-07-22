انعقاد أعمال الاجتماع التمهيديّ الثاني للجانب العراقيّ في اللجنة المُشترَكة العراقيّة - الكوريّة

2019/07/22 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقِدَ في مقرِّ وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، الاجتماع التمهيديّ الثاني للجانب العراقيّ في اللجنة المُشترَكة العراقيّة-الكوريّة.

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