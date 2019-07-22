2019/07/22 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار حسن الأسدي , عن حاجة المحافظة إلى 800 مليار دينار لمعالجة مشكلة الكهرباء من جذورها وفق أسس علمية دقيقة ورؤية إستراتيجية “.وقال الأسدي , في تصريح للنعيم نيوز , ” إن أزمة الكهرباء في المحافظة ستستمر مع ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الاستهلاك في ظل حاجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تحتاج 800 مليار لحل مشكلة الكهرباء من جذورها النعيم نيوز.

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