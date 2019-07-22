2019/07/22 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف العميد فائق فليح حسن سكر قائدا لشرطة النجف خلفا للعميد محسن كامل الجابري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف العميد فائق فليح حسن سكر قائدا لشرطة النجف خلفا للعميد محسن كامل الجابري وكالة خطوة برس.

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