2019/07/22 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة من نجدة بغداد القبض على متهم اقدم على كتابة عبارة تهديد على أحدى الدور شرقي بغداد.وقال اللواء سعد معن في بيان انه : وفقا لمعلومات دقيقة، القت دوريات النجدة في بغداد القبض على متهم يستقل دراجة نارية، اقدم على كتابة عبارات تهديد ” مطلوب عشائريا” على أحدى الدور شرقي العاصمة بغداد.واشار […]

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