أمنية ديالى: داعش يورث أفكاره من الاباء الى الأبناء في المحافظة

2019/07/22 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، عما اسمته “توريث التطرف من قبل عصابات داعش” داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني لـ/ المعلومة /، إن “الجماعات المتطرفة منذ بداية ولادتها في ديالى اعتمدت إستراتيجية زرع بذور أفكارها في العوائل لخلق اشبه ما يعرف بالوارثة المتسلسلة التي تبدا بالاب وتنتقل الى […]

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