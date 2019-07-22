شركة ايطالية تجهز قمصان 6 اندية عراقية

2019/07/22 | 15:08

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(المستقلة)… تتطلع شركة “جيفوفا” الايطالية، لتجهيز قمصان 6 اندية العراقية خلال منافسات الموسم 2019/ 2020.

ووقعت “جيفوفا” مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقداً لرعاية قمصان اسود الرافدين لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال وكيل الشركة الايطالية في العراق، عادل غفوري في حديث للسومرية نيوز، إن “شركة جيفوفا، عقدت اجتماعات مع ادارات ستة اندية عراقية من اجل تجهيز قمصانها في الموسم المقبل”.

واوضح غفوري، أن “جيفوفا ستقوم بتجهيز قمصان اندية الشرطة والقوة الجوية والميناء والحدود والكهرباء والصناعة”، مشيراً إلى أن “الاندية التي تجهزها الشركة قد تزداد خلال الفترة المقبلة بسبب جودة وتصميم القمصان، التي نالت اعجاب الجميع”.

يذكر أن “جيفوفا” استطاعت ان تقنع اتحاد الكرة بالتعاقد معها لتجهيز قمصان اسود الرافدين، بعدما نافست شركات بوما واديداس وغيرها.



(النهاية)

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