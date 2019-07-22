اتهام أب خليجي و 3 من أبنائه بتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات

2019/07/22 | 15:08

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(المستقلة)… نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية، اتهام أب خليجي الجنسية، و3 من أبنائه، بتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات، بالإضافة إلى حيازة الأب (المتهم الأول)، وأحد أبنائه (المتهم الثاني) للمواد المخدرة، والاعتداء على طفلة بالضرب (ابنة الأول وشقيقة الثاني)، بالإضافة إلى اتهام الأب بتعريض السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية للأطفال المجني عليهم، بسبب إهماله وتقصيره بالامتناع عن القيام بشؤونهم، وتركهم دون رعاية، ولم يوفر لهم السكن الملائم والبيئة الصحية الآمنة، وذلك بعد أخذ حضانتهم من والدتهم، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 يوليو الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول “الأب”، تهم بتعريض حياة أبنائه المتهمين الثاني والثالث والرابع، للخطر، بأن اعتاد تناول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أمامهم في المنزل، ما جعلهم يسلكون طريق التعاطي، أسوة به، وسهل لهم ذلك، وتعريض السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية لأبنائه الأطفال، المجني عليهم (4 سنوات، و6 سنوات، و12 سنة، و14 سنة)، للخطر، بسبب إهماله وتقصيره بأن امتنع عن القيام بشؤونهم ومتابعتهم، وتركهم دون رقابة ورعاية، ولم يوفر لهم المسكن الملائم والبيئة الصحية الآمنة، بالإضافة إلى حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني «الابن»، تهمة حيازة مؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني معاً «الأب والابن»، تهمة الاعتداء على السلامة البدنية للطفلة المجني عليها، ولم تصل نتيجة الاعتداء درجة الجسامة، بأن لم يترك أثراً ظاهرياً، وتهمة حيازة المؤثر العقلي «ميثامفيتامين»، بقصد التعاطي.



(النهاية)

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