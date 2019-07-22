الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن وفاة مديرها

2019/07/22 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، يوكيا أمانو، في عمر يناهز عن 73 عاما.وقالت المنظمة، في بيان مقتضب، "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغكم بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو".ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وف...

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