المنبر العراقي : تأسيس مجلس اعلى لمكافحة المخدرات اجراء رادع وحاسم في طريق مكافحة هذه الافة الخطيرة

2019/07/22 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن المجلس المركزي للمنبر العراقي دعوة اياد علاوي لتأسيس مجلس اعلى لمكافحة المخدرات واصفاً تشكيله بانه اجراء رادع وحاسم في طريق مكافحة هذه الافة الخطيرة .وقال المجلس في بيان صحفي” ان تجارة وترويج المخدرات جزء من الفساد المالي والاداري المستشري في البلد وهو ما يتطلب وقفةً حازمة وجادة للخلاص منه”.كما اوضح المجلس ان […]

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