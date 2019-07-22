تأخر عقد جلسة البرلمان.. والسبب؟

2019/07/22 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشف مصدر نيابي، اليوم الاثنين، عن تأخر انعقاد جلسة البرلمان.وذكر المصدر في تصريح إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، ان “سبب تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب الجلسة يرجع الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً مع اللجنة القانونية”.وأضاف ان “الإجتماع حضره قادة الكتل السياسية للاتفاق بشكل نهائي على […]

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