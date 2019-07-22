النفط يصعد متأثراً بحرب الناقلات

2019/07/22 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة بريطانية في 19 يوليو الجاري.وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 15 سنتا أو …

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