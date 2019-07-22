“المعلومة” تنشر تفاصيل اجتماع إدارة الشرطة بالمدرب الجديد

2019/07/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… عقدت إدارة نادي الشرطة، قبل قليل، اجتماعاً مع المدرب الصربي، الكسندر اليتش، من اجل الاتفاق على تفاصيل العقد وقيادة الفريق في الموسم المقبل.وقال مراسل / المعلومة/ إن ادارة نادي الشرطة، اجتمعت مع المدرب الصربي اليتش، من اجل وضع النقاط على الحروف بشأن عقد المدرب مع القيثارة الخضراء.واوضح أن الاجتماع حضره […]

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