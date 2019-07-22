2019/07/22 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه فريق نابولي الإيطالي أنظاره صوب المهاجم الفرنسي، نبيل فقير، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بعدما واجه صعوبة شديدة في ضم صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لشبكة "آر إم سي" التلفزيونية الفرنسية، بات نابولي يدرس بقوة ضم فقير البالغ من العمر 25 عاماً بعد تصميم ريال مدريد على الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد خاميس والتي تصل إلى 42 مليون يورو.

وينتهي عقد فقير مع ليون في 2022 ولكن نابولي قد يواجه منافسة شرسة من جانب إشبيلية الإسباني في مساعيه لضم اللاعب.

وأشارت شبكة "آر إم سي" إلى أن صفقة التعاقد مع فقير قد تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليون يورو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي يوجه أنظاره نحو فقير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي يوجه أنظاره نحو فقير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).