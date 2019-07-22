2019/07/22 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس ذي قار , عن تسجيل النصف الأول من هذا العام أكثر من 40 حالة انتحار لتتصدر محافظ ذي قار محافظات العراق بعدد حالات الانتحار .وأكدت رئيس اللجنة زينب خلف , للنعيم نيوز ” تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الظاهرة والإحصائيات لوضع الحلول والمعالجات.ونوهت , إلى أن غياب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تتصدر محافظات العراق بعدد حالات الانتحار النعيم نيوز.

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