الجبير: على المجتمع الدولي أن يضع حدا لتجاوزات إيران

2019/07/22 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها للانتهاكات الإيرانية المتواصلة للقانون الدولي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية وإمدادات النفط العالمية، داعية المجتمع

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