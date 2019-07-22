خامنئي يعزف على وتر المقاومة لتخفيف الضغوط على طهران

2019/07/22 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – تسعى إيران إلى التخفيف من الضغوط المسلطة عليها من خلال التطرق إلى القضية الفلسطينية في محاولة لتشتيت تركيز القوى الغربية

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