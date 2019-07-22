“بالوثيقة”.. ارقام مفزعة لنسب النجاح الخاصة بالدراسة المتوسطة: جميع المحافظات راسبة!!

2019/07/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة التربية ،اليوم الاثنين، عن نسب المديريات التي حصلت على المراكز الاولى في العراق للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018/2019.فيما تبين الوثيقة فشل جميع المديريات الخاصة بالمحافظات بتحقيق نسبة نجاح تتجاوز الـ50% حتى.

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