لقطة اليوم.. “سيارة برازيلي” تعتلي سطح منزلاً في بغداد والسبب محزن

2019/07/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهرت صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الاثنين، سيارة من برازيلي تعتلي باحة منزل في احدى مناطق بغداد.وقد تبين لاحقاً ان السيارة تعود لجندي عراقي استشهد في حرب الثمانينيات، وقد رفضت والدته وبشدة أن يركب ألسيارة أي شخص ورفضت بيعها وألى حد ألان .!!

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