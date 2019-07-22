2019/07/22 | 15:21

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بالجدول..



تسلسل مديريات التربية حسب نسب النجاح للمرحلة المتوسطة وللعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

العراقمنوع

بالجدول..



تسلسل مديريات التربية حسب نسب النجاح للمرحلة المتوسطة وللعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

الاثنين 22 يوليو 2019 - 14:55

امتحانات الطلبة العراقيين

الجدول..

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