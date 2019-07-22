عبد المهدي يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزيرة الدفاع البريطانية وهذه مجرياته

2019/07/22 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الموقع الرسمي لعبد المهدي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير، انه" تلقى رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من موزيرة الدفاع البريطانية، مبينا، انه" جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين".واضاف البيان، انه" كما تم التباحث حول الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد".واكد الجانبان على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وعلى اهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي".واشار الى ان" عبد المهدي وموردونت اتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".انتهى..م.م

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