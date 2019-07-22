2019/07/22 | 15:22

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ايران تنشر صور ضباط الـ CIA المجندين للجواسيس الايرانيين

نشرت وزارة الامن الايرانية اليوم صورا لعدد من ضباط وكالة

الاستخبارات المركزية الاميركية المجندين لشبكة الجواسيس الايرانيين

الذين تم تفكيكها.وكان المدير العام لمكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية قد كشف

اليوم الثلاثاء عن اعتقال 17 جاسوسا كانوا يعملون في مراكز حساسة

وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية

والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها.كما نشرت وزارة الامن ، فيلما وثائقيا حول عملية تفكيك شبكة جواسيس

مدربين من قبل CIA يثبت أن بعضهم جندتهم وكالة الاستخبارات

الأميركية في الامارات.وفيما يلي صور بعض ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الذين

جندوا الجواسيس الايرانيين:

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