2019/07/22 | 15:22

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وزير خارجية سلطنة عمان يزور طهران السبت المقبل

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الاثنين، بأن

وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، سيزور إيران السبت المقبل

لمناقشة تطورات المنطقة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وطالبت سلطنة عمان أمس الأحد كل الأطراف بممارسة ضبط النفس وحل

الخلافات دبلوماسيا بعد احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا

إمبرو" على يد قوات حرس الثورة الاسلامية يوم الجمعة الماضي في مضيق

هرمز،.واثارت بريطانيا ازمة في علاقاتها مع ايران بعد احتجازها ناقلة

محملة بالنفط الإيراني في جبل طارق في الـ 4 من الشهر الحالي اثر

مخالفتها قوانين الملاحة ورفض الانصياع لتوجيهات ادارة الموانئ

الايرانية بعد دخولها ممرا لزوارق الصيادين.

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