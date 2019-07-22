عملية نوعية للدفاع تطيح بممول قيادات

2019/07/22 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن تقبض على الممول الرئيسي لقيادات داعش وتطيح بقائد مجموعة الهاونات في الموصل وديالى.

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