نقابة الصحفيين تتوعد بإجراءات عقابية بحق صحفيين يعتزمون زيارة الكيان الصهيوني

2019/07/22 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت نقابة الصحفيين العراقيين أنها ستتخذ إجراءات عقابية تجاه صحفيين ينوون زيارة الكيان الصهيوني.

وذكر بيان للنقابة تلقته "العهد نيوز"، أنها "على الإنباء التي

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