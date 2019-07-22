2019/07/22 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: محاولات خارجية مستمرة لإضعاف قدرة الحشد الشعبي... آخرها ضربة جوية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: محاولات خارجية مستمرة لإضعاف قدرة الحشد الشعبي... آخرها ضربة جوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).