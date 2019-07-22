2019/07/22 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجموعات الإرهابية تستهدف مدينة اللاذقية السورية بصاروخ غراد في حي الزقزقانية أسفر عن صوت قوي سمع بأغلب الأرجاء وأضرار مادية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجموعات الإرهابية تستهدف مدينة اللاذقية السورية بصاروخ غراد في حي الزقزقانية أسفر عن صوت قوي سمع بأغلب الأرجاء وأضرار مادية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجموعات الإرهابية تستهدف مدينة اللاذقية السورية بصاروخ غراد في حي الزقزقانية أسفر عن صوت قوي سمع بأغلب الأرجاء وأضرار مادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).