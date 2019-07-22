2019/07/22 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد الخبير بشؤون الجماعات المسلحة #هشام_الهاشمي، اليوم الاثنين، أن 1000 عنصر من تنظيم “#داعش”، تمكنوا من #التسلل إلى #العراق، عبر اختراق الحدود مع #سوريا.وقال الهاشمي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي: /1000/ عنصر من داعش اخترقوا الحدود ودخلوا العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهاشمي: /1000/ عنصر من داعش اخترقوا الحدود ودخلوا العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).