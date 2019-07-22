2019/07/22 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس أعلن مكتب مفتش وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القبض على ارهابيين اثنين وفق المادة 4 ارهاب في كركوك.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “القت مفرزة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية شرطة الحويجة القبض على أرهابيين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في أحد مناطق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تلقي القبض على ارهابيين في كركوك وكالة خطوة برس.

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