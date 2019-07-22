نائب: الخلافات السياسية تعطل عقد جلسة البرلمان

2019/07/22 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، تعطيل انعقاد جلسة مجلس النواب إلى الخلافات السياسية القائمة بشأن قانون الانتخابات المحلية.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جميع الكتل السياسية لم تتفق على فقرات قانون الانتخابات ولازالت الخلافات السياسية قائمة داخل مجلس النواب”، لافتا إلى إن “تعطيل انعقاد الجلسة يعود إلى […]

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